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Rus pilot Roman Filipov'u on binler uğurladı

Çatışmasızlık bölgesi Suriye İdlib'de düşürülen Rus uçağının pilotu da toprağa verildi. Kahraman unvanı verilen Binbaşı Roman Filipov'u ülkesinde 30 bin kişi son yolculuğuna uğurladı

Terör örgütü Heyet Tahrir Şam tarafından düşürülen Rus uçağının pilotu için cenaze töreni düzenlendi.
 
Astana ile çatışmasızlık bölgesi Suriye İdlib'de keşif yaparken Amerikan yapımı MANPAD ile düşürüle Su-25 savaş uçağının pilotunun Rusya'da 30 bin kişi uğurladı.
 
Rusya’nın Voronej kentinde düzenlenen cenaze törenine Rus komutanların yanı sıra çok sayıda asker katıldı. 

Vurulan uçaktan paraşütle atlayarak kurtulan yere indikten sonra militanların çevresini sarması nedeniyle teslim olmamak için kendisini el bombasıyla havaya uçurmuştu. Cesareti ve kahramanlığından dolayı Roman Filipov'a Rusya Federasyonu Kahramanı unvanı verildi. 

Kahraman pilotun mezarı gün boyu ziyaretçi akınına uğradı, karanfillerle donatıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #roman filipov #idlib #rus
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