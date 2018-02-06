Rusya Savunma Bakanlığı: Pilotumuzun cenazesinin Rusya'ya getirilmesinde Türkiye yardımcı oldu.

Suriye’de düşürülen Rus savaş uçağının pilotunun cenazesi Türkiye’nin yardımlarıyla Rusya’ya getirildi.



Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye’de düşürülen Rus Su-25 savaş uçağının pilotu Filip Romanov'un cenazesinin Rusya’ya getirildiği belirtildi.



Rus pilotun cenazesinin, Türkiye’nin yardımlarıyla Rusya’ya getirildiğinin kaydedildiği açıklamada, Romanov'un 8 Şubat’ta Rusya’nın Voronej kentinde düzenlenecek törenle toprağa verileceği ifade edildi.



Rusya Savunma Bakanlığı, cumartesi günü yaptığı açıklamada, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesi üzerinde uçuş yapan Rus Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü ve pilotun hayatını kaybettiğini bildirmişti.

