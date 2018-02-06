Ruhani'den Türkiye açıklaması
Ruhani'den Türkiye açıklaması
Erdoğan, Tusk, Juncker ve Borisov'la bir araya gelecek
Erdoğan, Tusk, Juncker ve Borisov'la bir araya gelecek
Tayvan'da deprem... İlk görüntüler korkunç
Tayvan'da deprem... İlk görüntüler korkunç
HDP'li Ferhat Encü'nün vekilliği düştü
HDP'li Ferhat Encü'nün vekilliği düştü

Rus pilotun cenazesi Rusya'ya getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Pilotumuzun cenazesinin Rusya'ya getirilmesinde Türkiye yardımcı oldu.

Rus pilotun cenazesi Rusya'ya getirildi

Suriye’de düşürülen Rus savaş uçağının pilotunun cenazesi Türkiye’nin yardımlarıyla Rusya’ya getirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye’de düşürülen Rus Su-25 savaş uçağının pilotu Filip Romanov'un cenazesinin Rusya’ya getirildiği belirtildi. 

Rus pilotun cenazesinin, Türkiye’nin yardımlarıyla Rusya’ya getirildiğinin kaydedildiği açıklamada, Romanov'un 8 Şubat’ta Rusya’nın Voronej kentinde düzenlenecek törenle toprağa verileceği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, cumartesi günü yaptığı açıklamada, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesi üzerinde uçuş yapan Rus Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü ve pilotun hayatını kaybettiğini bildirmişti. 
 


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya savunma bakanlığı #türkiye #rusya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.