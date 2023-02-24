Rus stratejik Aleksandr Dugin: Ukrayna'da Özel operasyondan tam ölçekli savaşa

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı özel askeri operasyon 1. yılına girdi. Rus stratejist Aleksandr Dugin’in 1 yılı değerlendirdiği kapsamlı makalesi Aydınlık Gazetesi’nde yayımlandı. Rusya’nın topyekun NATO bloğu ile savaştığını belirten Dugin, Türkiye ve Macaristan’ı NATO bloğunun dışında tuttu.



Batı’nın hesaplarının tutmadığını belirten Dugin, yaptırımlara rağmen Rusya ekonomisinin ayakta kaldığına dikkat çekti. Operasyonun en başında Rusya’nın Batı ile ilişkilerin çöktüğünü gördüğünü belirten Dugin, Putin’in Çin, İran, İslam ülkeleri, Hindistan, Latin Amerika ve Afrika ile çok kutuplu bir dünya inşası için keskin bir şekilde ilan ettiğini ifade etti.



Rus stratejist 1 yılda Rusya için her şeyin yolunda gitmediğinin altını çizdi. Kiev’i kuşatıp Zelenski’yi teslim olmaya zorlayan hedefe gönderme yapan Dugin, Moskova ılımlı siyasetçi Medvedchuk’i iktidara getirip, Batı ile ilişkileri yeniden kurma planının yanlış olduğunu savundu. Dugin, Kremlin’in NATO ve Batı'nın askeri yardım boyutunu hesaba katmadığını ifade etti. Rus stratejist “Ancak bir yıl sonra Moskova bunun bir Özel Askeri Operasyon değil, tam teşekküllü bir savaş olduğunu nihayet anladı” dedi.





SAVAŞIN AŞAMALARI: BAŞLANGIÇ

Aleksandr Dugin, Rusya'nın dostları ve müttefiklerini ilk yılında kısmen hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyor. Dugin, Rusya’nın ilk iki ayda Kiev’i kuşatıp, Donbas’ı kurtarma kararlılığını kanıtladığını belirtti. Rus stratejist Rus Ordusunun Kırım'dan hızlı bir atakla Kherson ve Zaporozhye'de kontrolü sağlamasını başarılar arasına yazdı:

Bu aşama ilk iki ay boyunca sürdü. Başarıları kanıtlanmış bir durumda Moskova, askeri kazanımları siyasi kazanımlarla pekiştirecek müzakerelere hazırdı. Kiev de isteksizce müzakereleri kabul etti.

Dugin’e göre başarısız barış görüşmeleriyle savaşın yeni bir aşamaya geçildi. Dugin bu aşamada Rusya’da barış mı savaş mı çelişmesinin başladığını belirtti. Savaşı 6 aşamada ele alan Dugin, 4. aşamanın, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Harkov bölgesinde taarruza geçmesi olduğunu ifade etti. Dugin ayrıca bu aşamada ABD’nin Ukrayna güçlerine HIMERS topçu birlik sevkiyatı ve Starlink aracılıyla uyduda muharebe desteği sağlamasına Rus ordusunun hazırlıksız yakalandığı düşünüyor. Bu nedenle de Rus Ordusunun geri çekildiğine dikkat çekiyor.



Rus stratejist savaşın 5. Aşamasını “RUSYA'NIN KISMİ UYANIŞI” olarak adlandırdı. Kısmi seferberlik ilanı ile askeri liderliğin yeniden düzenlendiğini vurgulayan Dugin, Donekst, Lugansk, Kherson ve Zaporozhye bölgelerinin Rusya’ya bağlanmasına dikkat çekti. Putin’in 30 Eylül 2022’de yatığı ideolojik konuşmaya dikkat çeken Dugin, “Putin, Rusya'nın Batı liberal hegemonyasına muhalefetini, çok kutuplu bir dünya inşa etme konusundaki tam ve geri dönülmez kararlılığını ve Batı'nın modern medeniyetinin "şeytani" ilan edildiği medeniyetler savaşının akut aşamasının başlangıcını ilk kez tüm açıklığıyla ortaya koydu.” İfadelerini kullandı



Aleksandr Dugin savaşın 6. aşamasını “YENİ DENGE – ÇIKMAZ” olarak yorumladı. Rusya’nın Wagner’i devreye alarak başarılar elde ettiğini belirten Dugin yazısında “Bu aşama şimdiye kadar sürdü. İki taraf da bu durumda kesin ve belirleyici başarılar elde edemez. Ancak Moskova, Kiev ve Washington gerekli olduğu sürece çatışmayı sürdürmeye hazırdır” ifadelere yer verdi.





NÜKLEER SİLAHLARIN KULLANIMI

Dugin analizinin son kısmını “nükleer silah kullanımı” bölümüne ayırdı. Nükleer silah kullanımının teorik bir argüman olmaktan çıktığını vurgulayan Dugin, "Bu noktaya gelebilir mi? Bence gelebilir" dedi.



Rusya'nın nükleer yeteneklerinin ve bunları füzeler, denizaltılar ve diğer yollarla kullanma araçlarının ABD ve NATO ülkelerini yok etmeye yeterli olduğuna inanılmaktadır. Şu anda NATO kendisini Rusya'nın olası bir nükleer saldırısından korumak için yeterli araçlara sahip değildir. Dolayısıyla acil bir durumda Rusya bu son argümana başvurabilir. Putin bununla neyi kastettiğini özetledi: Esasen, Rusya NATO ülkeleri ve müttefikleri karşısında doğrudan bir askeri yenilgi, işgal ve egemenlik kaybıyla karşı karşıya kalırsa, Rusya nükleer silah kullanabilir.



(…) Putin nükleer silahların kullanım koşulları konusunda oldukça açık sözlü olmuştur. Elbette Washington'un da bu konuda kendi görüşleri vardır, ancak Rusya'dan gelebilecek varsayımsal bir saldırıya karşılık olarak kendisinin de simetrik bir karşılık vermek zorunda kalacağı açıktır.

Bu noktaya gelebilir mi? Bence gelebilir.