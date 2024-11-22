Rus Stratejist Aleksandr Dugin, Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı: "3. Dünya Savaşı şimdiden başladı"

Rus Stratejist Aleksandr Dugin, Ulusal Kanal'da önemli açıklamalarda bulundu. 3. Dünya Savaşı'nın şimdiden başladığını ifade eden Dugin, "Küresel Batı bütün kırmızı çizgileri geçiyor. Rusya bu saldırıda isterse Batı şehirlerini yok edebileceğini gösterdi." dedi.

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Rus Stratejist Aleksandr Dugin, Ulusal Kanal'da Kıvanç Özdal'ın sunduğu Yeni Dünya programına konuk oldu.

Canlı yayında çarpıcı açıklamalar yapan Dugin, dünya siyasetindeki sıcak gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Batı dünyasının izlediği politikayı eleştiren Aleksandr Dugin, "3. Dünya Savaşı şimdiden başladı." dedi. Dugin, "Küresel Batı bütün kırmızı çizgileri geçiyor çünkü Rusya'nın nükleer silahları kullanmayacağını, Batı'ya boyun eğeceğini düşünüyor. Rusya bu saldırıda isterse Batı şehirlerini yok edebileceğini gösterdi." dedi.

Dugin, Yeni Dünya'da yaptığı açıklamada, "Eğer sözler yeterli olmazsa, nükleer silah da ihtimaller dahilindedir. Stratejik Nükleer silahları hemen kullanmayı düşünmüyoruz. Yeni strateji yeni silahları, balistik füzeleri kullanmak. Bu Batı'ya verilmiş çok net bir mesaj." ifadelerini kullandı.

Rus Stratejist, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile ilgili de konuştu. Dugin, "Zelenski'nin tek çaresi 3. bir dünya savaşını kışkırtmak. Rusya NATO saldırganlığı karşısnda kendini savunacak. Zelenski, Biden ve bir avuç küreselleşmeci kaybettiklerinin farkında. Küreselleşmeci elitin hükümranlığının sonuna geldik." dedi.

ABD'de yapılan başkanlık seçimleri ve seçimi kazanan Donald Trump ile ilgili de konuşan Dugin, "Trump çok iyi biliyor ki ABD derin devletinin hâlâ çok ciddi bir gücü var. Kendisini şu anda olmasa da ileride yönetimden devirmek için girişimlerde bulunabilir. Trump hükümetindeki herkes Biden hükümetinin suçlu olduğunu, savaşlar kışkırttığını açıkça söylüyor." dedi.

Türkiye'nin NATO üyeliği ile ilgili de Dugün çarpıcı ifadeler kullandı. Dugin, "Sadece Rusya'nın değil insanlığın en büyük düşmanı küreselleşmecilerdir. Erdoğan NATO'nun parçası olarak hayatta kalamayacağını fark etmiş durumda. Türk halkını korumak için en kısa zamanda bu kaçınılmaz yıkım istikametinden ayrılması lazım Türkiye'nin." dedi.

Rus Stratejist Aleksandr Dugin, "Küreselleşmeci planlar çökmüştür. Tek kutuplu dünya denilen tarihi an çoktan geride kalmıştır. Batılı kitleler artık küreselleşmeci elitlere karşı baş kaldırmaya başladı. Küreselleşmenin diktatörlüğünü reddediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Batı dünyasının Türkiye'ye olan yaklaşımıyla ilgili de konuşan Dugin, "Türkiye Batı'nın bir parçası olarak görülebilir ama bağımsız bir devlet. Rusya'nın da istediği Türkiye'nin bu egemenliğine devam etmesi. Batı'nın Türkiye'nin egemenliğine saygı duyma şansı sıfır. Tam tersi egemenliğinden mahrum bırakmaya çalışıyorlar." dedi.

Aleksandr Dugin, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle ilgili de Ulusal Kanal canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Dugin, "İsrail aynı Ukrayna gibi yalnızca bir araç ama çok tehlikeli bir araç. Siyonistler Yehuda Mesihi'nin gerçekten şu anda geldiğine inanıyorlar. Çok geç olmadan birleşmemiz gerekiyor. Filistin'in geleceği için birleşmemiz gerekiyor. Batı karşısındaki tüm kutuplar Filistin'e yardım etme noktasında elini taşın altına koymalı. Bu bir savaş değil bu bir soykırım." dedi.

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