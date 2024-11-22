Rus Stratejist Aleksandr Dugin, Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı: "3. Dünya Savaşı şimdiden başladı"

Rus Stratejist Aleksandr Dugin, Ulusal Kanal'da Kıvanç Özdal'ın sunduğu Yeni Dünya programına konuk oldu.

Canlı yayında çarpıcı açıklamalar yapan Dugin, dünya siyasetindeki sıcak gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Batı dünyasının izlediği politikayı eleştiren Aleksandr Dugin, "3. Dünya Savaşı şimdiden başladı." dedi. Dugin, "Küresel Batı bütün kırmızı çizgileri geçiyor çünkü Rusya'nın nükleer silahları kullanmayacağını, Batı'ya boyun eğeceğini düşünüyor. Rusya bu saldırıda isterse Batı şehirlerini yok edebileceğini gösterdi." dedi.

"3. DÜNYA SAVAŞI ŞİMDİDEN BAŞLADI"



Rus Stratejist Aleksandr Dugin (@Agdchan):



"Küresel Batı bütün kırmızı çizgileri geçiyor çünkü Rusya'nın nükleer silahları kullanmayacağını, Batı'ya boyun eğeceğini düşünüyor."



"Rusya bu saldırıda isterse Batı şehirlerini yok edebileceğini… pic.twitter.com/xCWdYzhiYJ — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) November 22, 2024

Dugin, Yeni Dünya'da yaptığı açıklamada, "Eğer sözler yeterli olmazsa, nükleer silah da ihtimaller dahilindedir. Stratejik Nükleer silahları hemen kullanmayı düşünmüyoruz. Yeni strateji yeni silahları, balistik füzeleri kullanmak. Bu Batı'ya verilmiş çok net bir mesaj." ifadelerini kullandı.

Rus Stratejist Aleksandr Dugin (@Agdchan):



"Eğer sözler yeterli olmazsa, nükleer silah da ihtimaller dahilindedir."



"Stratejik Nükleer silahları hemen kullanmayı düşünmüyoruz. Yeni strateji yeni silahları, balistik füzeleri kullanmak. Bu Batı'ya verilmiş çok net bir mesaj."… pic.twitter.com/hhf6ZgtZE3 — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) November 22, 2024

Rus Stratejist, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile ilgili de konuştu. Dugin, "Zelenski'nin tek çaresi 3. bir dünya savaşını kışkırtmak. Rusya NATO saldırganlığı karşısnda kendini savunacak. Zelenski, Biden ve bir avuç küreselleşmeci kaybettiklerinin farkında. Küreselleşmeci elitin hükümranlığının sonuna geldik." dedi.

Rus Stratejist Aleksandr Dugin (@Agdchan):



"Zelenski'nin tek çaresi 3. bir dünya savaşını kışkırtmak."



"Rusya NATO saldırganlığı karşısnda kendini savunacak. Zelenski, Biden ve bir avuç küreselleşmeci kaybettiklerinin farkında. Küreselleşmeci elitin hükümranlığının sonuna… pic.twitter.com/fw3XdddJFt — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) November 22, 2024

ABD'de yapılan başkanlık seçimleri ve seçimi kazanan Donald Trump ile ilgili de konuşan Dugin, "Trump çok iyi biliyor ki ABD derin devletinin hâlâ çok ciddi bir gücü var. Kendisini şu anda olmasa da ileride yönetimden devirmek için girişimlerde bulunabilir. Trump hükümetindeki herkes Biden hükümetinin suçlu olduğunu, savaşlar kışkırttığını açıkça söylüyor." dedi.

Rus Stratejist Aleksandr Dugin (@Agdchan):



"Trump çok iyi biliyor ki ABD derin devletinin hâlâ çok ciddi bir gücü var. Kendisini şu anda olmasa da ileride yönetimden devirmek için girişimlerde bulunabilir."



"Trump hükümetindeki herkes Biden hükümetinin suçlu olduğunu,… pic.twitter.com/nmSxTjrJwV — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) November 22, 2024

Türkiye'nin NATO üyeliği ile ilgili de Dugün çarpıcı ifadeler kullandı. Dugin, "Sadece Rusya'nın değil insanlığın en büyük düşmanı küreselleşmecilerdir. Erdoğan NATO'nun parçası olarak hayatta kalamayacağını fark etmiş durumda. Türk halkını korumak için en kısa zamanda bu kaçınılmaz yıkım istikametinden ayrılması lazım Türkiye'nin." dedi.

Rus Stratejist Aleksandr Dugin (@Agdchan):



"Sadece Rusya'nın değil insanlığın en büyük düşmanı küreselleşmecilerdir."



"Erdoğan NATO'nun parçası olarak hayatta kalamayacağını fark etmiş durumda. Türk halkını korumak için en kısa zamanda bu kaçınılmaz yıkım istikametinden… pic.twitter.com/3PDSTi1BAr — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) November 22, 2024

Rus Stratejist Aleksandr Dugin, "Küreselleşmeci planlar çökmüştür. Tek kutuplu dünya denilen tarihi an çoktan geride kalmıştır. Batılı kitleler artık küreselleşmeci elitlere karşı baş kaldırmaya başladı. Küreselleşmenin diktatörlüğünü reddediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Rus Stratejist Aleksandr Dugin (@Agdchan):



"Küreselleşmeci planlar çökmüştür. Tek kutuplu dünya denilen tarihi an çoktan geride kalmıştır."



"Batılı kitleler artık küreselleşmeci elitlere karşı baş kaldırmaya başladı. Küreselleşmenin diktatörlüğünü reddediyorlar."… pic.twitter.com/6yaKXAfxYK — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) November 22, 2024

Batı dünyasının Türkiye'ye olan yaklaşımıyla ilgili de konuşan Dugin, "Türkiye Batı'nın bir parçası olarak görülebilir ama bağımsız bir devlet. Rusya'nın da istediği Türkiye'nin bu egemenliğine devam etmesi. Batı'nın Türkiye'nin egemenliğine saygı duyma şansı sıfır. Tam tersi egemenliğinden mahrum bırakmaya çalışıyorlar." dedi.

Rus Stratejist Aleksandr Dugin (@Agdchan):



"Türkiye Batı'nın bir parçası olarak görülebilir ama bağımsız bir devlet. Rusya'nın da istediği Türkiye'nin bu egemenliğine devam etmesi."



"Batı'nın Türkiye'nin egemenliğine saygı duyma şansı sıfır. Tam tersi egemenliğinden mahrum… pic.twitter.com/XVeoAIoN8A — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) November 22, 2024

Aleksandr Dugin, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle ilgili de Ulusal Kanal canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Dugin, "İsrail aynı Ukrayna gibi yalnızca bir araç ama çok tehlikeli bir araç. Siyonistler Yehuda Mesihi'nin gerçekten şu anda geldiğine inanıyorlar. Çok geç olmadan birleşmemiz gerekiyor. Filistin'in geleceği için birleşmemiz gerekiyor. Batı karşısındaki tüm kutuplar Filistin'e yardım etme noktasında elini taşın altına koymalı. Bu bir savaş değil bu bir soykırım." dedi.