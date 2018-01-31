Rus Su-27 uçağı, Karadeniz’de sınırlarına yaklaşan ABD’ye ait EP-3 uçağını engelledi. Su-27’nin müdahalesinden sonra EP-3 yönünü değiştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, ülke sınırları yakınında uçan ABD Hava Kuvvetleri’ne ait ЕР-3Е Aries II keşif uçağına Su-27 savaş uçağıyla önleme uygulandığını belirtti.



Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün saat 12.00 radelerinde, Karadeniz'in uluslararası sularında Rus toprakları yönünde uçan tanımlanamayan hava hedefinin tespit edildiği belirtilerek, "Su-27, uçağa güvenli mesafeye yaklaştı, kimliğini tespit etti ve Rus sınırlarına yaklaşmasına izin vermeyerek ona eşlik etti. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait keşif uçağı yönünü değiştirerek Rus sınırlarından uzaklaştıktan sonra Su-27 üslendiği havaalanına geri döndü" ifadeleri kullanıldı.



Diğer yandan ABD Savunma Bakanlığı, önlemenin güvenli olmadığını iddia etti. Pentagon, Su-27'nin ABD uçağına çok tehlikeli mesafeye yaklaştığını öne sürdü.



Su-27'nin hiçbir ihlalde bulunmadığını kaydeden Rusya Savunma Bakanlığı ise şunu açıkladı: "Rus Su-27 savaş uçağının tüm uçuşu tamamen uluslararası kurallara uygun biçimde yapıldı, hiçbir olağandışı durum yaşanmadı"./Sputnik