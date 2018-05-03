Enflasyon doları kanatlandırdı
Enflasyon doları kanatlandırdı
Londra'da patlama! Çok sayıda yaralı var
Londra'da patlama! Çok sayıda yaralı var
Afrin'de görev yapan PÖH timi geri döndü
Afrin'de görev yapan PÖH timi geri döndü
İngiliz bakanın PKK/YPG'ye katılan yeğeni gözaltına alındı
İngiliz bakanın PKK/YPG'ye katılan yeğeni gözaltına alındı

Rus Su-30SM uçağı, Suriye’de düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’de Su-30SM savaş uçağının düştüğünü, uçağı kullanan iki pilotun da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rus Su-30SM uçağı, Suriye’de düştü

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Moskova saatiyle saat 09.45’te Hmeymim Hava Üssü’nden havalandıktan sonra Akdeniz suları üzerinde Rus savaş uçağı Su-30SM düştü.

Olay yerinden alınan verilere göre, son ana kadar uçağı kurtarmak için mücadele eden iki pilot da hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı.

‘MOTORA KUŞ SIKIŞMIŞ OLABİLİR’

Bakanlık, uçağın düşüş sebebiyle ilgili “Ön verilere göre, uçağın düşüş sebebi motora sıkışan bir kuş olabilir. Uçağa kimse ateş etmedi” bilgisini verdi./Sputnik

Etiketler; #Su-30SM #rusya savunma bakanlığı #suriye
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.