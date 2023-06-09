Rus turiste köpek balığı saldırdı: O anları kameralar kaydetti

Mısır'ın Hurgada kentinde tatil yapan Rus turiste köpek balığı saldırdı. Halk plajında denize giren turist, kıyıdan uzak bir noktada yüzüyordu. O anlarda, köpek balığının saldırısına uğradı, hayatını kaybetti.

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Mısır'ın Hurgada kentinde tatil yapan Rus turiste halk plajında, köpek balığı saldırdı.

Kıyıdan uzak bir noktada yüzerken uğradığı saldırı sonucu, hayatını kaybetti.

Saldırıdan kurtulmaya çalışan turist, çevredekilerden yardım istedi. Ancak yardım geç geldi. Çevredeki bazı kişiler o anlatı kayıt altında aldı...

Güvenlik güçleri köpek balığını yakaladı, Rus turistin ise, cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Saldırının olduğu plaj güvenlik gerekçesiyle kapatılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# rus turist # köpekbalığı saldırısı

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