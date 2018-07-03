banner982
Posta Gazetesi'nde ayrılık
Posta Gazetesi'nde ayrılık
'Youtube fenomenleri'ne operasyon
'Youtube fenomenleri'ne operasyon
Alaattin Çakıcı'yla ilgili flaş gelişme
Alaattin Çakıcı'yla ilgili flaş gelişme
Erhan Çelik hakkında 8 yıl 9 ay hapis istemi!
Erhan Çelik hakkında 8 yıl 9 ay hapis istemi!

Rus turistleri Marmaris’ten Rusya’ya taşıyan uçak acil iniş yaptı

Türkiye’den gelen ve Rus turistlerini taşıyan charter uçağı ön şasinin hakimiyetinin kaybedilmesi nedeniyle “Vnukovo” havalimanında acil iniş yaptı.

Rus turistleri Marmaris’ten Rusya’ya taşıyan uçak acil iniş yaptı

Türkiye'den gelen ve Rus turistlerini taşıyan charter uçağı ön şasinin hakimiyetinin kaybedilmesi nedeniyle  "Vnukovo" havalimanında acil iniş yaptı.

Havalimanından bir kaynak "İnterfaks" ajansına yaptığı açıklamada, "Rus turistleri Marmaris'ten Rusya'ya taşıyan I Fly havayolu şirketine ait A-330 uçağı mürettebatı inişten önce ön şassi kontrolünü kaybettiklerini bildirdi. Uçakta olağanüstü durum oluştu" denildi.

Uçakta 300'den fazla yolcunun bulunduğu belirtildi.

Havayolu servisi acil inişe hazırlık yaptı. Uçak yaklaşık 2 saat önce başarıyla iniş yaptı. Yolculardan kimse zarar görmedi.

Yakın zamanda uzmanlar uçağı inceleyecek ve yaşananların nedenini araştıracak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Rus turistler #acil iniş #uçak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.