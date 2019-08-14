Rusya, NATO uçaklarının engellendiği videoyu paylaştı.
Olay Baltık Denizi semalarında gerçekleşti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun içinde bulunduğu uçağa NATO'nun F-18 jeti yaklaştı.
Rus SU-27 uçakları gerekeni yaptı. Bakan Şoygu'nun uçağına eşlik eden 2 SU-27 savaş uçağı NATO jetini bölgeden uzaklaştırdı.
Rusya'nın yayınladığı görüntülerde SU-27'nin F-18'i bölgeden gönderdiği görülüyor.
ulusal.com.tr
Baltık Denizi semalarında Rus ve NATO jetleri karşı karşıya geldi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun uçağına NATO jeti yaklaştı. İki Rus SU-27, NATO jeti F-18'i bölgeden uzaklaştırdı.
Rusya, NATO uçaklarının engellendiği videoyu paylaştı.