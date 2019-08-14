Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Fatih'te otel yangını
Fatih'te otel yangını
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Rus uçakları NATO jetini engelledi

Baltık Denizi semalarında Rus ve NATO jetleri karşı karşıya geldi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun uçağına NATO jeti yaklaştı. İki Rus SU-27, NATO jeti F-18'i bölgeden uzaklaştırdı.

Rus uçakları NATO jetini engelledi

Rusya, NATO uçaklarının engellendiği videoyu paylaştı.

Olay Baltık Denizi semalarında gerçekleşti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun içinde bulunduğu uçağa NATO'nun F-18 jeti yaklaştı.

Rus SU-27 uçakları gerekeni yaptı. Bakan Şoygu'nun uçağına eşlik eden 2 SU-27 savaş uçağı NATO jetini bölgeden uzaklaştırdı.

Rusya'nın yayınladığı görüntülerde SU-27'nin  F-18'i bölgeden gönderdiği görülüyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #nato #rusya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.