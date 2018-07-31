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Rus ve BM heyetleri Suriye'yi görüştü

Astana formatındaki görüşmelerin 10. turu Rusya'nın Soçi kentinde bugün sona erdi. Rus ve Birleşmiş Milletler heyetleri bir araya geldi. Görüşmelerin Eylül ayında Cenevre'de devam etmesi kararlaştırıldı. Suriye'nin yeni anayasasını belirlemek üzere Rusya, Türkiye ve İran'ın temsilcilerinin bir araya geleceği görüşmeye Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ( Sıtefın de Mistura) da katılacak.

Rus ve BM heyetleri Suriye'yi görüştü

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada " İdlib'teki gerilimi azaltma bölgesinin Astana mutabakatının temel bir unsuru olduğu" vurgulandı. Bu kapsamda görüşmelere Eylül ayında Cenevre'de devam edilmesi kararlaştırıldı. 

Eylül ayında Suriye'nin yeni anayasasını belirlemek üzere Rusya, Türkiye ve İran'ın temsilcilerinin bir araya geleceği görüşmeye Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ( Sıtefın de Mistura) da katılacak. 

Astana formatında düzenlenen yüksek düzeyli toplantıların 11. ise önümüzdeki Kasım ayında yapılacak. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #rus #suriye
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