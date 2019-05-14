ABD, Çin ve Rusya arasında yaşanan ekonomik ve siyasi gerginlikler tırmanırken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çinli mevkidaşı Wang Yi, Soçi'de bir araya geldi. Lavrov ve Wang görüşmede Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) ve Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı başta olmak üzere küresel konuları ele aldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi.



Görüşme, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Rusya ziyareti öncesinde yapıldı. Çin Dışişleri Bakanı Wang, Lavrov'a Çin'in 1 Haziran'dan itibaren ABD mallarına getirdiği tedbirler hakkında detayları anlattı.



İkilinin toplantısı yaklaşık iki saat sürdü. Ana gündem maddelerinden biri Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ydi. ABD-Çin ticaret savaşında yaşanan gelişmeler de masaya yatırıldı.



Görüşmenin ardından basın toplantısı yapıldı. Lavrov, Çin ve Rusya'nın Kore Yarımadası'nın güvenliği için her türlü çabaya destek olacaklarını söyledi.



ABD, Rusya ve Çin arasındaki Kısa ve Orta Menzilli Füze Anlaşması'na dair bir müzakere olasılığı sorularına ise Rusya Dışişleri Bakanı olumsuz yanıt verdi.



Lavrov'un yaptığı açıklamaların ardında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi söz aldı. Gündeminde ticaret savaşları vardı.



Wang, Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin dikkatlice ele alınmasını söyledi. Çin'in bundan sonra alacağı önlemlerin amacının ülkelerinin haklarını ve çok taraflı ticaret sisteminin temel kurallarını korumak olduğunu söyledi. Wang, müzakerenin tek yönlü bir yol olmadığını ve eşit şartlarda yapılması gerektiğini vurguladı.



Wang Yi, konuşmasında ABD'nin Çin'e uyguladığı kısıtlamalara da değindi. ABD tarafından yapılan hiçbir saldırının cevapsız kalmayacağını, Çin'in aynı oranda buna cevap verdiğini ifade etti.



ulusal.com.tr

