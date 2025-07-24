Rus yolcu uçağı kayboldu!
Rusya’nın güneydoğusundaki Amur bölgesinde 50 kişiyi taşıyan An-24 tipi yolcu uçağıyla bağlantı kesildi. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Rusya’nın doğusundaki Amur bölgesinde, An-24 tipi yolcu uçağıyla irtibat kesildi.
Rus yetkililer, JSC Angara Havayolu şirketine ait uçağın, Tynda Havaalanı’na sadece birkaç kilometre kala kontrol noktasıyla temas kuramadığını duyurdu.
UÇAKTA 5 ÇOCUK DAHİL 49 KİŞİ VARDI
Amur Valisi Vasiliy Orlov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
“Acil servislerin bildirdiğine göre, bugün Blagoveşçensk şehrinden Tynda’ya gitmekte olan An-24 tipi yolcu uçağı radarlardan kayboldu. Ön verilere göre uçakta 5 çocuk dahil 43 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. Uçağı arama çalışmaları için tüm gerekli güç ve araçlar seferber edildi.”
Acil servis kaynakları, Habarovsk - Blagoveşçensk - Tynda hattında ilerleyen uçağın, havada herhangi bir sorunla ilgili sinyal göndermediğini bildirdi.
ENKAZI BULUNDU
Uçakla bağlantının kesilmesinin ardından düştüğü ve enkazının bulunduğu duyuruldu.
Uçağın gövde kısmının yanarken bulunduğu belirtildi.