Rus yolcu uçağı kayboldu!

Rusya’nın güneydoğusundaki Amur bölgesinde 50 kişiyi taşıyan An-24 tipi yolcu uçağıyla bağlantı kesildi. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Rus yolcu uçağı kayboldu!
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Rusya’nın doğusundaki Amur bölgesinde, An-24 tipi yolcu uçağıyla irtibat kesildi. 

Rus yetkililer, JSC Angara Havayolu şirketine ait uçağın, Tynda Havaalanı’na sadece birkaç kilometre kala kontrol noktasıyla temas kuramadığını duyurdu.

UÇAKTA 5 ÇOCUK DAHİL 49 KİŞİ VARDI

Amur Valisi Vasiliy Orlov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Acil servislerin bildirdiğine göre, bugün Blagoveşçensk şehrinden Tynda’ya gitmekte olan An-24 tipi yolcu uçağı radarlardan kayboldu. Ön verilere göre uçakta 5 çocuk dahil 43 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. Uçağı arama çalışmaları için tüm gerekli güç ve araçlar seferber edildi.”

Acil servis kaynakları, Habarovsk - Blagoveşçensk - Tynda hattında ilerleyen uçağın, havada herhangi bir sorunla ilgili sinyal göndermediğini bildirdi.

ENKAZI BULUNDU

Uçakla bağlantının kesilmesinin ardından düştüğü ve enkazının bulunduğu duyuruldu. 

Uçağın gövde kısmının yanarken bulunduğu belirtildi. 

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