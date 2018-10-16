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Rusya '4 adımda dolardan vazgeçme planı' üzerinde çalışıyor

Rusya Maliye Bakanı Aleksey Moiseyev, hükümetin dolardan vazgeçmeye yönelik planının ayrıntıları üzerinde çalışmaya devam ettiğini, planın Başbakan Dmitriy Medvedev'e sunulduktan sonra yayınlanmayacağını, gizli kalacağını söyledi.

Rusya '4 adımda dolardan vazgeçme planı' üzerinde çalışıyor

Rusya bu ayın başında açıklanan dolardan vazgeçme planının ayrıntıları üzerinde çalışıyor. Programla Rus ihracatçılar için dolar yerine rublenin kullanılmasının daha faydalı olması amaçlanıyor.

Reuters'a konuşan Rusya Maliye Bakanı Aleksey Moiseyev, Maliye, Ekonomik Kalkınma bakanlıkları ve Rusya Merkez Bankası'nın dolardan vazgeçme planının ayrıntıları üzerinde çalışmaya devam ettiğini, planın henüz Başbakan Dmitriy Medvedev'e sunulmadığını söyledi.Moiseyev, "Plan henüz başbakana sunulmadı. Teknik birimler arasında bazı fikir ayrılıkları var, bu farklılıkları hızla çözeceğiz ve umarım hükümet yakında planı inceleyecek" dedi.

'4 adımda dolardan vazgeçme planı'

Planın hükümet tarafından incelenme aşamasından sonra yayınlanıp yayınlanmayacağı sorusunu yanıtlayan Moiseyev, "Hayır, plan sadece resmi kullanım için" ifadesini kullandı.

Moiseyev, plan çerçevesinde Rusya vatandaşlarının dolarla borçlanmaları yasaklanmasının istenmediğinin, ancak Merkez Bankası'nın ruble ile olan borçlanma işlemlerini dolarla olanlardan daha kârlı hale getirmeyi planladığını aktardı.

Rus VTB Bankası CEO'su Andrey Kostin, ulusal para birimi kullanımına geçiş için ‘4 adımda dolardan vazgeçme planı' önermişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de planı desteklediğini söylemişti. Rusya hükümeti Kostin'in planı üzerinde çalışıyor.

tr.sputniknews.com

Etiketler; #rusya #aleksey moiseyev #Dmitriy Medvedev
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