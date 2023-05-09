Rusya 9 Mayıs Zafer Günü'nü işte böyle kutladı! Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni düzenlendi

İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 78. yıl dönümü, Rusya'da görkemli bir törenle kutlandı. 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni düzenlendi. İşte o törenden fotoğraflar...

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Rusya 9 Mayıs Zafer Günü'nü işte böyle kutladı! Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni düzenlendi - Resim: 1 1 17

Rusya'da, Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 78. yıl dönümü kutlanıyor.

Rusya 9 Mayıs Zafer Günü'nü işte böyle kutladı! Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni düzenlendi - Resim: 2 2 17

9 Mayıs Zafer Günü kapsamında yapılan kutlamalara başkent Moskova'daki tarihi Kızıl Meydan ev sahipliği yaptı.

Rusya 9 Mayıs Zafer Günü'nü işte böyle kutladı! Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni düzenlendi - Resim: 3 3 17

Görkemli kutlamaların yapıldığı Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni düzenlendi. Törende 8 binden fazla asker yer aldı.

Rusya 9 Mayıs Zafer Günü'nü işte böyle kutladı! Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni düzenlendi - Resim: 4 4 17

Törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ile birlikte Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da katıldı.