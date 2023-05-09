Rusya 9 Mayıs Zafer Günü'nü işte böyle kutladı! Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni düzenlendi
İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 78. yıl dönümü, Rusya'da görkemli bir törenle kutlandı. 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni düzenlendi. İşte o törenden fotoğraflar...
Rusya'da, Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 78. yıl dönümü kutlanıyor.
9 Mayıs Zafer Günü kapsamında yapılan kutlamalara başkent Moskova'daki tarihi Kızıl Meydan ev sahipliği yaptı.
Görkemli kutlamaların yapıldığı Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni düzenlendi. Törende 8 binden fazla asker yer aldı.
Törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ile birlikte Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da katıldı.