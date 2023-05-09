Rusya 9 Mayıs Zafer Günü'nü işte böyle kutladı! Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni düzenlendi

Törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ile birlikte Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da katıldı.