ABD Başkanı Trump'ın Nükleer Anlaşması'ndan çekileceklerini söylemesinin ardından Rusya tarafından konuyla ilgili ilk beyanlar gelmeye başladı. Bu tür kararların dünyayı daha tehlikeli hale getireceği konusunda Rusya ABD'yi uyardı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilme kararına benzer adımların dünyayı daha tehlikeli hale getireceğini söyledi.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Donald Trump'ın ülkesinin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilme kararıyla ilgili olarak Washington'dan açıklama beklediklerini belirtti.



Lavrov, Washington ile her türlü iletişime hazır olduklarını vurguladı.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise John Bolton'un Moskova ziyaretine dikkat çekti. Peskov, konunun ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Moskova'daki resmi temasları sırasında kapsamlı şekilde ele alınacağını söyledi.



AB Komisyonu Sözcülüğünden bugün yapılan yazılı açıklamada, ABD ve Rusya'nın, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı korumak için yapıcı diyaloğu sürdürmesi gerektiği ifade edildi.