Terör örgütlerinin Suriye'deki en büyük destekçisi Amerika, PKK/PYD/YPG'nin olduğu bölgelerde 20'ye yakın askeri üs kurdu. Rusya Güvenlik Konseyinden yapılan açıklamada "Amerika'nın terör örgütüne gelişmiş ağır silahlar vererek Türkiye'yi Afrin operasyonu için provoke ettiği" belirtildi. Konseyin Uluslararası Güvenlik Sekreteri Aleksandr Venediktov da Amerika'nın Şam yönetiminin onayı olmadan Suriye-Ürdün sınırındaki El Tanf’taki bir alanı işgal etmesinin "Hayret verici" olduğunu söyledi.

Amerika, terör örgütü PKK/PYD'li teröristlere silah yardımı yapmaya ve eğitmeye devam ediyor.



Suriye'de terör örgütlerine büyük destek sağlayan Amerika şimdi de PKK/PYD/YPG'nin olduğu bölgelerde kurduğu yasa dışı üslerle gündemde.



Konu, Rusya Güvenlik Konseyi'nin açıklamasıyla gündeme geldi. Konseyin Uluslararası Güvenlik Sekreteri Yardımcısı Aleksandr Venediktov tarafından yapılan açıklamada "Amerika'nın teröristlerin bulunduğu yerlerde şimdiye kadar 20'ye yakın askeri üs kurduğu" belirtildi.



Venediktov "Suriye'de sağlanmaya çalışılan istikrarın dış müdahalelerle baltalandığı" söylenerek, Amerika'ya sert bir gönderme de yaptı.



Amerika'nın PKK/PYD'ye en üst düzey silahlarını verdiğini de kaydeden Sekreter Yardımcısı "Amerika'nın bu şekilde Afrin'de başarıyla yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı ile konusunda Türkiye'yi provoke ettiğini" vurguladı.



Venediktov, Amerika'nın Şam'ın onayı olmadan Suriye-Ürdün sınırındaki El Tanf’ta, yaklaşık 55 kilometrelik alanı işgal ettiğini de hatırlattı. Bölgedeki Rukban sığınmacı kampında, teröristler serbestçe gezerken, Birleşmiş Milletler insani konvoylarının içeri alınmamasının, Amerika'nın terörle mücadele söylemleriyle ters düştüğünü de ifade etti.



Amerika'nın bölgede PKK/PYD/YPG'ye sağladığı stratejik ve askeri destek, kamuoyu tarafından açıkça biliniyor.



Anadolu Ajansı geçen aylarda Amerika'nın Suriye'deki korsan üslerini isim isim ve haritayla yayınlamıştı. Bu haber karşısında panikleyen Amerika "Türkiye'nin, Amerikan askerlerini hedef gösterdiğini" iddia etmişti.



