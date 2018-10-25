Kremlin ABD'yi, Rusya'nın Suriye'deki hava üssü Hımeymim'e drone saldırısı düzenlemekle suçladı. Rusya Savunma Bakanlığı droneların Rus hava savunma sistemi tarafından yok edildiğini açıkladı.

Geçen Ocak ayında bir ABD casus uçağının, Rusya'nın Suriye'deki hava üssü Hımeymim'e saldırı düzenlediği ortaya çıktı. Bunun üzerine Rusya Savunma Bakanlığı harekete geçti.



Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Aleksander Formin, Rusya’nın Suriye’deki Hımeymim hava üssüne yapılan bir SİHA saldırısı nedeniyle ABD’yi suçladı.



Formin, Hımeymim’e 13 SİHA ile eşzamanlı saldırı yapıldığını belirttti, "Saldırı esnasında ABD keşif uçağı Poseidon-8 yaklaşık 8 saat boyunca Akdeniz üzerinde uçarak saldırıyı koordine etti." dedi.



SİHA’ların, Rus elektronik harp sistemleri tarafından durdurulduğunu anlatan bakan yardımcısı, daha sonra tüm SİHA’ların Rus hava savunma sistemi tarafından yok edildiğini söyledi.



Rusya'nın, sadece ağustos ayında Hımeymim’e saldıran 47 SİHA'yı etkisiz hale getirdiği öne sürüldü.



Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin'in Trump'la bu konu hakkında görüşeceği belirtildi.



ulusal.com.tr