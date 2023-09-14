Rusya ABDi'li diplomatları kovdu

Rusya, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin birinci ve ikinci sekreterini istenmeyen kişi ilan etti, ülkeyi terketmeleri için 7 gün süre verdi.

Rusya ABDi'li diplomatları kovdu
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Rusya, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin birinci ve ikinci sekreterini istenmeyen kişi ilan edildiğini duyurdu.

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 RUSYA ABDİ'Lİ DİPLOMATLARI KOVDU


Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynn Tracy bakanlığa çağrıldı. Elçilikte görevli Birinci Sekreter Jeffrey Sillin ve İkinci Sekreter David Bernstein'ın eylemlerinin diplomatik statülerine uygun olmadığı belirtilerek, Tracy'e resmi nota verildi.

Rusya ABDi'li diplomatları kovdu - Resim : 2Açıklamada, söz konusu diplomatların, Rusya’da casusluk suçundan yargılanan Robert Şonov ile irtibatlı oldukları ve Şonov’a Rusya'nın ulusal güvenliğine darbe vurmayı amaçlayan görevler verdikleri belirtildi. ABD'li diplomatlara Rusya'dan ayrılmaları için 7 gün mühlet verildi.

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