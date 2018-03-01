Terör örgütlerinin Suriye'deki en büyük destekçisi Amerika, PKK/PYD'nin olduğu bölgelerde 20'ye yakın askeri üs kurdu. Açıklamayı Rusya Güvenlik Konseyi yaptı. Aynı açıklamada Amerika'nın Suriye'de sağlanmaya çalışılan istikrarı baltaladığı da belirtildi.

Amerika, terör örgütü PKK/PYD'li teröristlere silah yardımı yapmaya ve eğitmeye devam ediyor.



Suriye'de terör örgütlerine büyük destek sağlayan Amerika, şimdi de PKK/PYD'nin olduğu bölgelerde kurduğu yasa dışı üslerle gündemde.



Konu Rusya Güvenlik Konseyi'nin açıklamasıyloa gündeme geldi. Açıklamada, Amerika'nın teröristlerin bulunduğu yerlerde şimdiye kadar 20'ye yakın askeri üs kurduğu bildirildi.



Türkiye'nin Suriye'nin ve Türkiye'nin toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik teröristlere karşı başarıyla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatının da hatırlatıldığı açıklamada, Suriye'de sağlanmaya çalışılan istikrarın dış müdahalelerle baltalandığı söylenerek Amerika'ya gönderme yapıldı.



Ancak Amerika'nın bölgede PKK/PYD'ye sağladığı stratejik ve askeri destek kamuoyu tarafından açıkça biliniyor.



Anadolu Ajansı da geçen aylarda Amerika'nın Surüye'deki korsan üslerini isim isim ve haritayla yayınlamıştı. Bu haber karşısında Amerika panik olmuş, Türkiye'nin Amerikan askerlerini hedef gösterdiğini söylemişti.



