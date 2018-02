Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Suriye'de bulunan tüm aktörlerin, BM'nin 30 günlük ateşkes kararına ülke çapında uyması kritik önem taşıyor" dedi.

Cenevre'de Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'yla yaptığı görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Lavrov, "Durumun kötüye gittiğini düşünmüyorum. Durum, ABD öncülüğündeki koalisyonun bilinçli veya bilinçli olmadan sürekli koruduğu Fetih el Şam (eski adıyla El Nusra Cephesi) militanları için kötüleşiyor" dedi



'ABD'DEN GÜVEN VERİCİ BİR YANIT ALAMADIK'



Lavrov, ABD'li temsilcilerle yapılan görüşmelerde bu konuyu birçok kez gündeme getirdiklerini ancak güven verici bir cevap alamadıklarını kaydetti.



Lavrov, Rusya'nın Doğu Guta'daki militanları tahliye etme seçeneklerini istişare etmeye hazır olduğunu da belirtti.



'TERÖRİSTLERİN TAHLİYESİ İÇİN TÜM SEÇENEKLERİ KONUŞMAYA HAZIRIZ'



"Doğu Halep'i özgürleştirdikten sonra militanlar ve aileleri için gönüllü tahliye yöntemini uyguladık. Teröristleri etkisiz hale getirmeyi sağlayacak her türlü seçeneği konuşmaya hazırız. Eğer militanları belirli bir yere tahliye etme fırsatı olacaksa, buna karşı çıkmayız" diyen Lavrov, can kayıplarının önüne geçmeye imkan tanıyacak tüm seçenekleri masaya yatırmaya hazır olduklarını vurguladı.

Lavrov, "BM'li meslektaşlarımız ve Fetih el Şam üzerinde nüfuzu bulunanlar örgüt üyelerinin Doğu Guta'dan tahliyesi konusunda mutabakat sağlarsa, sanırım buna karşı çıkmayız" diye ekledi.



'SİYASİ SÜRECİN DEVAMI İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR MEVCUT'



Diğer taraftan Lavrov, bugün Suriye'de siyasi sürecin devamı için gerekli koşulların mevcut olduğunu da ifade etti.



Lavrov, Suriye'deki tüm taraflar için ana konunun BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 30 günlük insani ateşkes kararının uygulamaya konulması olduğunu da vurguladı.