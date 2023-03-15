Rusya Avrupa'nın Eureka bilim-teknik programından çıkıyor
Rusya Hükümeti, Avrupa’nın bilim-teknik programı Eureka’dan çıkma kararı aldı. Rusya Hükümeti’nin karar metninde, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın, ülkenin Avrupa’nın bilim-teknik programı Eureka’dan çıkması yönündeki teklifinin kabul edilmesine karar verildiği ifade edildi.
Rusya Hükümeti’nin karar metninde, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın, ülkenin Avrupa’nın bilim-teknik programı Eureka’dan çıkması yönündeki teklifinin kabul edilmesine karar verildiği ifade edildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nın da bu teklife onaylarını verdiği belirtildi.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na, Eureka programının yönetimine bu kararla ilgili bilgi verilmesi talimatı verildi.
Avrupa ülkelerinin bilimsel araştırma ve geliştirme alanındaki ortak programı olan Eureka, 1985’te kurulmuştu. Avrupa Birliği dahil 41 üyesi bulunuyor. Rusya, 1993’te programa dahil olmuştu.
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