Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın dünyadaki etkisinin azaldığını söyledi. Lavrov "Çok kutuplu, demokratik, daha adil bir dünya düzeni kaçınılmaz olduğu gibi, bu yeni eğilimlere eski güçlerin karşı çıkması da kaçınılmaz." dedi.

Rusya, batının dünyadaki etkisinin azaldığı, BRICS veya Şanghay İşbirliği Örgütü üye ülkelerin etkisinin arttığı görüşünde.



"Batı'nın dünyadaki etkisinin azalması, BRICS veya ŞİÖ'ye üye ülkelerin etkisinin artması, kendi etki alanları azalan tarafların karşı koymasına yol açıyor."



Açıklamayı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptı. Bir forumda söylediği bu sözlerle BRICS ve ŞİÖ'nün yükselişini vurguladı. Lavrov, uluslararası politikada eski güç merkezlerinin çok kutuplu bir dünyanın oluşmasına karşı çıkmasının kaçınılmaz olduğunu da söyledi.



"Çok kutuplu, demokratik, daha adil bir dünya düzeni kaçınılmaz olduğu gibi, bu yeni eğilimlere eski güçlerin karşı çıkması da kaçınılmaz."



ABD ve diğer Batı ülkelerinin Rusya'ya karşı askeri planlarından kesinlikle haberdar olduklarını belirtti Rus Bakan... ABD'nin başka ülkeleri Rus silahlarını satın almaktan vazgeçmeye zorlamasının kriz potansiyeli taşıdığını ifade etti.



Lavrov ayrıca diplomasi ve diyalog kültürünün yerini ültimatom ve baskı kültürünün almasının, kriz potansiyeli yarattığını vurguladı.



RUSYA: BATI'NIN ETKİSİ AZALIYOR