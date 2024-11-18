Rusya: "Bu, üçüncü dünya savaşının başlamasına doğru atılmış çok büyük bir adımdır"

Reuters’ın haberine göre, ABD'li iki yetkili, Biden yönetiminin Ukrayna'ya, Rusya iç bölgelerine saldırmak amacıyla Amerikan yapımı füzeler kullanma yetkisi verdiğini belirtti. Bu karar, ABD'nin Ukrayna-Rusya savaşındaki yaklaşımını önemli ölçüde değiştiren bir adım olarak değerlendiriliyor.

Biden'ın verdiği onayla ilgili olarak, bazı kaynaklar Rusya'nın Kuzey Kore'ye ait kara birliklerini kendi sınırlarına konuşlandırdığı iddialarının Ukrayna ve ABD'de endişe yarattığını, bu nedenle Ukrayna'nın füzeleri kullanmasına izin verildiğini ifade etti. Fox News’e konuşan bir eski yetkili ise bu silahların yalnızca Rusya’nın batısındaki Kursk bölgesine yönelik kullanılacağı bilgisini verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray, konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, füzelerin kullanılmasına dair medyada çıkan söylentilere ilişkin bir açıklama yaparak, “Saldırılar sözle yapılmaz. Füzeler kendi adlarına konuşacaklardır,” dedi.

"3. DÜNYA SAVAŞINA GİDEN BÜYÜK BİR ADIM"

Rusya Parlamentosu Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Dzhabarov ise, bu gelişmenin dünya genelinde büyük bir tepki uyandıracağı uyarısında bulundu ve “Bu, üçüncü dünya savaşına giden büyük bir adımdır” ifadesini kullandı.