Çin ve Rusya arasında artan işbirliği nükleer alanda da devam ediyor. Tianwan Nükleer Santrali'nde inşaatı tamamlanan dördüncü nükleer güç ünitesi hizmete girdi

Çin ve Rusya arasında nükleer enerji sektöründe geliştirilen işbirliği sürüyor.



İki ülke arasındaki nükleer enerji projesinin parçası olan Tianwan Nükleer Santrali'nde inşaatı tamamlanan dördüncü nükleer güç ünitesi devreye girdi.



15 yıldan fazla süredir santralde çalışan Rus mühendisler projedeki asıl hedeflerinin yüksek verimlilik ve güvenlik olduğunu belirtti.



Çinli Jiangsu Nükleer Enerji şirketi, Rus meslektaşlarının ünitelerin inşasında çok yardımcı olduklarını ve iki taraf arasında kurulan bağlardan memnun olduklarını kaydetti.



Taraflar, ocak ayında Doğu Çin'in Jiangsu Eyaleti'ndeki Tianwan Nükleer Santrali'nde yeni nükleer birimler kurmak için büyük anlaşmalar imzalamıştı.



2 üniteli bir proje olan Tianwan Nükleer Santrali'nin birinci aşaması 2007'de tamamlandı. İkinci aşamada yer alan olan 3 ve 4 numaralı nükleer güç ünitelerinin inşasına ise 2017 yılında başladı. Çin-Rus nükleer enerji işbirliğinin modeli olarak görülen santraldeki nükleer güç üniteleri komşu bölgeler için elektrik üretiyor.



Moskova-Pekin ekonomik işbirliğinin en büyük tesisi olan Tianwan'ın yanı sıra Rusya tarafından sağlanan iki ünite daha kuzeydoğu Çin'in Liaoning eyaletine kurulacak.,



ulusal.com.tr

