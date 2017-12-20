Amerika'nın yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'ne Çin ve Rusya'dan sonra Pakistan'dan da tepkiler geldi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı belgelerde yer alan, "terör örgütlerinin Pakistan topraklarında faaliyet gösterdiği" iddiasını "asılsız" olarak niteledi

Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni ulusal güvenlik stratejisine Rusya ve Çin’den sonra Pakistan'dan da tepkiler geldi.



Pakistan, belgelerde yer alan, 'terör örgütlerinin Pakistan topraklarında faaliyet gösterdiği' iddiasını reddetti.



Pakistan Dışişleri Bakanlığı ,"Pakistan'ın terörle mücadelede en ön safta yer alarak El Kaide'nin bölgedeki varlığına büyük ölçüde son verdiğini" belirtti.



Pakistan Ordu Sözcüsü General Asıf Gafur da Amerika'nın Pakistan'a her yıl yaptığı terörle mücadele yardımına atıfta bulundu.Gafur, "Amerika'dan gelecek paraya ihtiyacımız yok, mücadelemiz göz ardı edilmese yeter" diye konuştu.



68 sayfalık belgede Çin, "Amerika'nın Asya'daki varlığını ortadan kaldırmaya çalışmakla" suçlanıyordu. Çin Dışişleri Bakanlığı, Amerika'ya "soğuk savaştan kalma fikirlerini bırakma" çağrısında bulundu.



Bakanlık, "Dünyanın iki büyük ekonomisi olarak, dünyadaki barış ve istikrarı sürdürmek için Çin ve Amerika'nın önemli sorumlulukları olduğunu" belirtti. İki ülke arasında işbirliğinin tek yol olduğu vurgulandı.



Çin Komünist Partisi'nin yayın organlarından The Global Times'da da ''Çin'in devasa boyutu ve gücü düşünüldüğünde ABD'nin Çin'i dizginlemesi imkansızdır." ifadesi yer aldı.



Belgelerde Rusya'ya yönelik de "dünya çapında istikrarsızlık yaratan müdahalelerde bulunduğu" suçlaması yer alıyordu. Rus yetkililer bu tespiti "Amerika'nın çok kutuplu bir dünya düzenini kabul etmeme ısrarı" olarak değerlendirdi.



Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Rusya'ya öyle ya da böyle değinen bölümler, belgenin emperyalist karakterini ortaya koyuyor" dedi. Belgeleri, "emperyalist ve tek kutuplu bir dünya düşüncesinin ürünü" olarak niteledi.



Rus Dışişleri Bakanlığı, "Washington açık bir şekilde eski konumunun tamamen kaybolmasından korkarak ülkelerimizi büyük güç olarak görmek istemiyor. Tam da bu yüzden Rusya, ‘dünya düzenine’ saldırmakla suçlanıyor." açıklaması yaptı.



ulusal.com.tr