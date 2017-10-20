Rusya'da Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivalinde Türkiye'yi temsil eden Vatan Partisi Öncü Gençlik heyeti, Suriye ile Dayanışma Konferansında konuştu. Öncü Gençlik MYK Üyesi olarak Elif İlhamoğlu, emperyalizme karşı Türkiye, Rusya, İran ve Irak'ın aynı cephede birleştiğine dikkat çekti. İlhamoğlu "Çok yakında Suriye ile de bir araya geleceğiz" dedi.

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Rusya'nın Soçi'de ağırladığı Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'ne Suriye ile birlik ve dayanışma mesajları damga vurdu.



180 ülkeden 20 bin kişi katıldığı festivalde Türkiye'yi temsil eden Vatan Partisi Öncü Gençlik heyeti Suriye ile Dayanışma Konferansı'na katıldı.Konferansın konuşmacılarından Öncü Gençlik MYK Üyesi olarak Elif İlhamoğlu, Suriye'nin baskılara karşı yıllardır direndiğini söyledi.



Aynı zamanda Dünya Antiemperyalist Gençlik Platformu Genel Sekreteri olan İlhamoğlu, Ortadoğu'da değişen dengeleri anlattı.



Küba Komünist Partisi, Arap Öğrenci Birliği, Filistin İran Dostluk Derneği, Rusya Ulusal Gençlik Meclisi, Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu'nda konuşmacı olduğu paneli Suriyeli Arap Öğrenci Birliği Genel Sekreteri Nidal Ammar yönetti. Ammar, Vatan Partisi'ne teşekkür etti.



Festivalde bulunan tek Türk akademisyen Doktor Mehmet Perinçek de dünyanın dört bir yanından gelen gençlere seslendi. Perinçek, bölücülük ve gericiliğe karşı Rusya’nın Ortadoğu ülkeleriyle birlikte hareket etmesinin önemini vurguladı.



Salona Rusça seslenen Perinçek konuşmasında “Bölücü ve gerici teröre karşı Rusya ve Ortadoğu ülkeleriyle birlikte çabalarımızı birleştirmemiz gerekiyor” dedi.



Mehmet Perinçek konferans sonrası, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz'e festivali değerlendirdi.









Rusya'da antiemperyalizm rüzgarı