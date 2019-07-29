Rusya'da Donanma Günü olarak kutlanıyor

Rusya'da temmuz ayının son pazar günü Donanma Günü olarak kutlanıyor. Saint Petersburg'taki kutlamalara Rus lider Vladimir Putin de katıldı. Geçit töreninde 43 deniz ve 41 hava aracı yer aldı.

Ruslar 1939'dan bu yana temmuz ayının son pazar gününü Donanma Günü olarak kutluyor.Büyük Petro döneminde, 1696 yılında kurulan Rus donanmasının bu yıl 323. yıldönümü kutlandı.Bu yıl kutlamaların esas adresi Saint Petersburg'taki Neva Nehri'ydi.Neva Nehri'ndeki kutlamalarda tarihi yelkenliler ile modern savaş makineleri bir arada geldi.Kutlamalarda 43 deniz, 41 hava aracı yer aldı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donanma Günü çerçevesinde St. Petersburg'da yapılan geçit töreninin açılış konuşmasını yaptı.Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Tartus limanında da geçit töreni düzenlendiğini duyurdu. Baltık, Kuzey, Karadeniz ve Hazar filolarından da 4000 denizci törene katıldı.