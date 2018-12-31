Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk kentinde bir apartmanda patlama meydana geldi. Olay sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, 35 kişiden ise haber alınamıyor.

Rusya’nın Magnitogorsk kentinde bir bloktaki 10 katlı apartmanda gece saatlerinde bir gaz patlaması meydana geldi.



Çelyabinsk Valisi Boris Dubrovskiy’nin açıklamasına göre olayda ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.



Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan bir sözcü de çöken binada bulunan 35 kişinin akıbetinin hâlâ belirsiz olduğunu ifade etti. Rossiya 24 televizyonunun aktardığına göre, Rusya Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova, yıkıntı altındakilerin sağ olarak bulunma şansının zamanla azaldığını söyledi.



Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, olayla ilgili bir veya birden fazla kişinin taksirle öldürülmesi başlığı altında soruşturma başlatıldığını söyledi.



Çelyabinsk bölge valiliğinden bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada yas ilan edileceğini, tarihin daha sonra açıklanacağını söyledi. Diğer yandan Rusya Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova ve Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’i taşıyan uçak da bölgeye ulaştı. Patlama nedeniyle çöken binanın yıkıntıları altında kalanları kurtarmaya yönelik çalışmaların da 7/24 süreceği aktarıldı.



Sputnik’e konuşan görgü tanıkları binanın patlamadan dakikalar sonra çöktüğünü, bu sebeple binada yaşayan bazı kişilerin evlerini terk edebildiğini söyledi.Alena Yakovleva isimli bir bina sakini "Gürültüyle uyandım, deprem oldu sandım. Yakın zamanda olmuştu çünkü. Sonra patlama oldu, camlar kırılmaya başladı. Komşuların kapılarını çalıp onları uyandırdık. Binadan çıkarken ikinci kattan üçüncü kata doğru yayılan alevleri gördük. Üst katların balkonları da alev almıştı. İtfaiye ekipleri hızlı geldi, üst kattaki insanları çıkardı. Sonra çökme oldu" dedi.



Bu arada Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, ölenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı diledi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de patlamanın yaşandığı Magnitogorsk kentine geldi. Putin’in kentte yaralılar ve Çelyabinsk bölgesi yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Sputnik

