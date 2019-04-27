Rusya'da kıtalararası balistik füze fabrikasında yangın çıktı. Depo bölümündeki yangın faciaya neden olmadan söndürüldü

Alevlerin yükseldiği Rusya'nın önemli askeri tesislerinden olan Krasnoyarsk şehrindeki Krasmaş fabrikasında kıtalararası balistik füze Sarmat'ın üretimi yapılıyor.



Fabrikanın deposunda yangın çıktı. Alevler tüm gece süren zorlu çalışma sonucu söndürülebildi.



Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yangın sonucunda 2 bin 500 metrekarelik alanda çatının çöktüğünü duyurdu.



Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor. Bakanlık yetkilileri, olayın, elektrik kaçağından kaynaklanmış olabileceğini belirtiyor.



Tamamen söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Balistik füze Sarmat'ın üretildiği alanın yangından etkilenmediği ifade edildi.



Yaklaşık 200 ton ağırlığında olan ve 2010'dan beri üzerinde çalışılan Sarmat'ın, 11 bin ila 18 bin kilometrelik bir menzile sahip olduğu söyleniyor...



ulusal.com.tr

