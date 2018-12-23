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Rusya'da madende yangın çıktı: 9 ölü

Rusya'nın Perm bölgesinde bir madende çıkan yangında 9 maden işçisi hayatını kaybetti.

Rusya'da madende yangın çıktı: 9 ölü

Rus TASS haber ajansına göre, Perm bölgesindeki Solikamsk şehrinde, 17 işçinin çalıştığı potasyum madeninde meydana gelen patlama sonucu dün yangın çıktı. 

Maden ocağından 8 işçi kendi imkanlarıyla çıkarken 9 işçi duman nedeniyle mahsur kaldı.

Arama kurtarma çalışmalarında, maden ocağında mahsur kalan 9 madencinin cesedine bugün ulaşıldı. İşçilerin dumandan zehirlenerek öldüğü bildirildi.

Savcılık, madeni işleten şirket hakkında soruşturma başlattı.

Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Perm Valisi Maksim Reşetnikov ve Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev'den olaya ilişkin bilgi aldığını kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya #maden #facia
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