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Rusya'da markette patlama: 9 yaralı

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde markette meydana gelen patlamada 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya'da markette patlama: 9 yaralı

Rus haber ajansı RİA Novosti’nin haberine göre, St. Petersburg şehrindeki bir markette patlama meydana geldi.

Nedeni henüz belirlenemeyen patlama nedeniyle en az 9 kişinin yaralanırken, 50 kişinin de marketten tahliye edildiği kaydedildi.


Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya
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