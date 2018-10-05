Rusya’da MİG-29 savaş uçağı düştü. Moskova yakınlarında düşen uçaktan iki pilot fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu.

Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında MiG-29 tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi.



Rus TASS haber ajansı, resmi yetkililere dayandırarak, Moskova yakınlarında MİG-29 model askeri uçağın henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğünü duyurdu.



Düşen uçaktaki her iki pilotun fırlatma sistemi sayesinde kurtulduğu belirtildi.



Sovyetler Birliği döneminde üretilmeye başlanan MİG-29, üstün manevra yetenekleri ile tanınıyor. Rus hava kuvvetlerinin ana avcı gücünü oluşturan MiG-29 uçakları, 6 adet nükleer bomba taşıma kapasitesine sahip. Uçağın pilot fırlatma koltuğu yere 200 metre mesafede bile çalışıyor.



ulusal.com.tr