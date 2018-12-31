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Rusya'da patlama: 3 ölü, 79 kişiden haber alınamıyor

Sabah saatlerinde Rusya'nın Magnitogorsk şehrinde bir binada patlama meydana geldi. 3 Kişi öldü, 79 kişi ise kayıp. Büyük bölümü çöken binaya arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Rusya'da patlama: 3 ölü, 79 kişiden haber alınamıyor

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk kentinde bir apartmanda patlama meydana geldi. Olay sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya’nın Magnitogorsk kentinde bir bloktaki 10 katlı apartmanda gece saatlerinde bir gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucunda 48 bina zarar gördü. Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülüyor.

Çelyabinsk Vali Yardımcısı Oleg Klimov, gazetecilere yaptığı açıklamada "Yıkıntıların altından 3 kişi canlı, 3 kişi ölü olarak çıkartıldı. 79 kişinin akıbeti bilinmiyor" dedi.

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, olayla ilgili bir veya birden fazla kişinin taksirle öldürülmesi başlığı altında soruşturma başlatıldığını söyledi. Olay yerine bir grup soruşturma ekibi gitti.

Çelyabinsk Valisi Boris Dubrovskiy de yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada olaydan etkilenen ailelere ev satın almayı düşündüklerini, evsiz kalanların geçici barınaklara yerleştirildiğini ifade etti. Sputnik

Etiketler; #rusya
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