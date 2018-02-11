Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'ndan Orsk'a gitmek için havalanan, içinde 71 kişinin bulunduğu ve Saratov Havayolları'na ait An-148 tipi yolcu uçağı Ramenskiy'de düştü. TSİ 16.38'de uçağın enkazına ulaşıldı. Rusya lideri Putin uçaktakilerin yakınlarına taziye mesajı gönderdi

Orenburg bölge yönetiminden, Moskova bölgesinde meydana gelen uçak kazasında yaşamını kaybedenlerin arasında 3 çocuk bulunduğu bilgisi geldi.

Orenburg bölge yönetimi sözcüsü, Sputnik'e verdiği demeçte, "Kaza geçiren uçağın içindeki yolcuların arasında reşit olmayan 3 çocuğun olduğu biliniyor. Ön bilgilere göre çocukların en büyüğü 17 yaşındaydı, ikinci çocuk 13 ve en küçüğü de 5 yaşındaydı" ifadelerini kullandı.



An-148 tipi yolcu uçağının ait olduğu Saratov Havayolları, düşen uçağı kullanan pilotun deneyimli olduğunu bildirdi.

Şirketin basın sözcüsü Yelena Vorontsova, "Uçağın kaptan pilotu 1966 doğumlu Valeriy İvanoviç Gubanov'un toplam 5 bin saatlik, bu uçak tipindeyse 2 bin 800 saatlik uçuş deneyimi vardı" ifadelerini paylaştı.

Vorontsova ayrıca düşen uçağın teknik durumu ile ilgili herhangi bir şikayetin bulunmadığını, 2010'da üretilen uçağın 2016'dan bu yana Saratov Havayolları bünyesinde görev yaptığını kaydetti.



Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, düşen uçağının enkazına ulaşıldığını duyurdu. Bakanlığın sitesinde yapılan açıklamada, “11.02.2018’de 14.45’te kurumumuzun bölge nöbet birimine, Moskova, Ramenskiy bölgesi, Stepanovskoe köyü mevkiinde bir uçağın radarlardan kaybolduğuna dair ihbar yapıldı. Ramenskiy kurtarma ekipleri kaza bölgeye doğru intikal etti” dendi. Açıklamada, “15.40 – Uçağın enkazına ulaşıldı” ifadelerine yer verildi.



Bakanlık, kaza yerinde 34 adet makine ve 167 kişinin çalışmalara katıldığını da kaydetti.





Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ramenski'ye düşen uçaktaki yolcuların yakınlarına başsağlığı dilediğini aktardı. Peskov, Putin'in olayla ilgili özel komisyon kurulması emri verdiğini söyledi.



16.25 Bu arada sosyal medyada uçağın enkazına ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı.







15.25 ACİL DURUMLAR BAKANLIĞI UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜNÜ DOĞRULADI



Moskova Acil Durumlar Baş İdaresi'nden yapılan açıklamada, Saratov Havayolları'na ait uçağın Ramenskiy şehrinde düştüğü ve kurtarma ekiplerinin bölgede arama çalışmaları başlattığı aktarıldı. Nitekim bir kaynak, Moskova- Orsk seferi yapan ve havalandıktan 2 dakika sonra radardan kaybolduğu söylenen An-148 tipi yolcu uçağının yerinin tespit edildiğini ama ekiplerin henüz alana ulaşamadığını anlattı.



Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da uçağın Ramenskiy'de düştüğünü doğruladı.







Domodedovo Havalimanı'ndan bir kaynak, uçaktaki 71 kişinin 65'nin yolcu (1 çocuk), 6'sının da mürrettebat olduğunu söyledi.



​Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov uçağın düştüğü yere gidiyor. Rusya Soruşturma Komitesi de olayla ilgili soruşturma başlattı.







Türkiye'den Rusya'ya taziye telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Lavrov ile Rusya'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle taziye amaçlı bir görüşme gerçekleştirdi.