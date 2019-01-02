Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehrinde doğal gaz patlaması nedeniyle çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 13'e yükseldi.

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehrinde doğal gaz patlaması nedeniyle çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 13'e ulaştı.



Magnitogorsk şehrinde 10 katlı binada 31 Aralık günü sabah saatlerinde meydana gelen patlamada çöken blokun enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, enkaz altından 13 kişinin cesedi çıkarıldı.



Enkaz altında olduğu tahmin edilen yaklaşık 30 kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.



Magnitogorsk şehrindeki binada 31 Aralık Pazartesi günü yerel saatle 06.00 civarında meydana gelen patlamada 100'den fazla kişinin yaşadığı 48 daire zarar görmüştü. Çöken binanın enkazından 8 kişinin cesedine ulaşılmış, bir bebek ise olaydan yaklaşık 35 saat sonra enkazdan sağ çıkarılmıştı.



