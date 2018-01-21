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Rusya'dan ABD açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye'de terör örgütlerini destekleyen ABD'ye seslendi. Lavrentyev "ABD askerlerinin Suriye'de kalma hakkı yok" dedi.

Rusya'dan ABD açıklaması

Türkiye, Afrin'de Amerika'nın desteklediği terör örgütlerine karşı Zeytin Dalı harekâtına başladıktan kısa süre sonra Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamanın hedefinde Suriye'deki ABD askerleri vardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, ABD askerlerinin Şam yönetiminden izin almadıkları için Suriye'de bulunma haklarının olmadığını söyledi.

Rus haber ajansı RİA Novosti'ye konuşan Lavrentyev "Suriye yönetimi izin vermezse Amerika askeri birlikleri egemen devletin topraklarında kalamaz" dedi.

Lavrentyev, 29-30 Ocak tarihlerinde Soçi’de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne ABD'nin gözlemci olarak katılmasını umduklarını da belirtti. 



ulusal.com.tr

Etiketler; #Rusya Devlet Başkan #vladimir putin
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