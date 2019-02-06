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Rusya'dan ABD'nin INF adımına yanıt - Son dakika haberleri

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın ABD’nin adımına karşılık olarak 6 ay sonra Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çıkacağını söyledi.

Rusya'dan ABD'nin INF adımına yanıt - Son dakika haberleri

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın ABD’nin adımına karşılık olarak 6 ay sonra Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çıkacağını söyledi.

Etiketler; #rusya #abd #inf
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