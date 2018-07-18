Rusya Savunma Bakanlığı, Helsinki'de zirvesinde varılan küresel güvenlikle ilgili anlaşmaları hayata geçirmeye hazır oldukları mesajı verdi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD'li yetkililerle bu konu üzerinde görüşme önerisinde bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada " ABD ile küresel güvenlikle ilgili anlaşmaları uygulamaya hazırız" denildi.



Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, düzenlediği basın toplantısında, "Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Helsinki'de zirvede varılan küresel güvenlikle ilgili anlaşmaları hayata geçirmeye hazır" dedi.



Konaşenkov, Savunma Bakanlığı'nın ABD'li yetkililerle genelkurmay başkanlıkları ve diğer mevcut iletişim kanalları üzerinden Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın süresini de uzatmaya hazır olduklarını söyledi.



Konaşenkov ayrıca, Suriye'de işbirliğini ve askeri güvenlikle ilgili diğer güncel konuları istişare etmeye hazır olduğunu vurguladı.



Helsinki'de gerçekleştirdiği görüşme sonrası Fox News'in konuğu olan Putin, Trump'a 2021 yılında sona erecek olan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın süresinin uzatılmasına değinmişti.



Putin, "Rusya'nın bu anlaşmanın süresini uzatmaya hazır olduğuna dair güvence verdim ancak öncelikle belirli konularda mutabakat sağlamamız gerekiyor zira ABD'li partnerlerimize bazı sorularımız var" demişti.



Öte yandan Reuters'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD Savunma Bakanı James Mattis'in, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüşme ihtimaline soğuk bakmadığı belirtildi.



ulusal.com.tr