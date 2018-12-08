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Rusya'dan ABD'ye tepki

Rusya, ABD'yi Suriye'deki militanları aklamakla suçladı. Rusya Savunma Bakanlığı, teröristlerin Halep'te sivil halka karşı kimyasal maddeler kullandığına dair ellerinde kanıt olduğunu açıkladı.

Rusya'dan ABD'ye tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı,  militanların kasım sonlarında Suriye'nin Halep kentine kimyasal saldırı düzenlemediğini, aksine hükümet güçlerinin sivillere karşı göz yaşartıcı gaz kullandığını ileri sürdü.

ABD'den gelen bu açıklamaya Rusya tepki gösterdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin açıklamasını Beyaz Miğferler bağlantılı uluslararası teröristleri aklama çaba olarak değerlendirdi. 

Açıklamada, "Teröristlerin 24 Kasım 2018 tarihinde Halep'te sivil halka karşı kimyasal maddeler içeren mühimmat kullandığına dair reddedilemez kanıtlara sahibiz" denildi.

Rus Savunma Bakanlığı, ABD'nin bu tür açıklamalar yaparak Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü baskı altına almaya çalıştığını kaydetti.

Ayrıca ABD'nin bu gürültülü suçlamalarıyla toplumun dikkatini Suriye'de işlediği suçlardan uzaklaştırmaya çalıştığı belirtildi. 

"Suriye'nin doğusunda bir aydan fazla bir süredir Amerikan savaş uçakları Hacin civarındaki yerleşimleri bombalıyor, bunun sonucun her gün onlarca sivil Suriyeli hayatını kaybediyor". denildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #rusya #abd #tepki
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