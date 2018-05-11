Rusya, ABD'nin İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çıkmasının BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla tezat oluşturduğu uyarısını yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "İran'ın bu karara verdiği orantılı tepkiyi takdir ediyoruz." diye konuştu.Birleşik Arap Emirlikleri ise ABD'nin İran'a yeni yaptırımlarına destek vererek, yaptırım listesine eklenen İranlı kişi ve kuruluşları sözde "terör destekçileri" listesine aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin İran ile P5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çıkmasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla tezat oluşturduğunu söyledi.



Moskova'da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu Lavrov. Amerika'nın nükleer anlaşmadan çıkma kararının Rusya'da derin bir endişe yarattığını dile getirdi.



Lavrov, "İran'ın bu karara verdiği orantılı tepkiyi takdir ediyoruz. Zira Washington'un adımının tüm sonuçlarının analiz edilmesi gerekiyor." dedi.



Birleşik Arap Emirlikleri ise ABD'nin İran'a yeni yaptırımlarına destek verdi.



BAE Bakanlar Kurulunun kararı gereğince bazı İranlı kişi ve kuruluşlar, sözde 'terör destekçileri' listesine alındı.



ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, 6 kişi ve 3 kuruluşun Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi tarafından yaptırım listesine eklendiği belirtilmişti.







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