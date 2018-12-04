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Rusya'dan ABD'ye yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) hükümlerine sıkı bir şekilde uyduğunu ve ABD’nin de bu durumu bildiğini açıkladı.

Rusya'dan ABD'ye yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) hükümlerine sıkı bir şekilde uyduğunu ve ABD’nin de bu durumu bildiğini açıkladı.

Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun, Rusya’yı silahların denetlenmesi yükümlülüğü konusunda hile yapmakla suçladığı açıklamalar konusunda değerlendirlendirmede bulundu.

Rusya’nın INF anlaşmasına uyumu konusunda sorun olmadığını savunan Zaharova, “Moskova, INF hükümlerine sıkı bir şekilde uyuyor ve ABD de bu durumu biliyor.” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardında yaptığı açıklamada, Rusya'ya INF’den doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiklerini belirterek, "Rusya, silahların denetlenmesi yükümlülüğü konusunda hile yapıyor. ABD için anlaşmada kalmanın bir anlamı kalmamıştır." ifadesini kullanmıştı.


Ne olmuştu?
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'ya, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiklerini belirterek, "ABD için anlaşmada kalmanın bir anlamı kalmamıştır." dedi.


 

Etiketler; #rusya #abd
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