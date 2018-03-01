Rusya Güvenlik Komitesi Uluslararası Güvenlik Sekreteri Yardımcısı Aleksandr Venediktov, Afrin operasyonunu Amerika'nın provoke ettiğini söyledi. Venediktov ayrıca "Amerika'nın insani yardım konvoylarını engellediğini" açıkladı

Suriye'de barış ve istikrarı dışarıdan gelen müdahelelerin bozduğunu ifade etti. Amerika'yı suçladı. Rusya Güvenlik Komitesi Uluslararası Güvenlik Sekreteri Yardımcısı Aleksandr Venediktov bölgesel gelişmelere ilişkin konuştu.



Aleksandr Venediktov, "PKK ve çevrelerine yapılan destek ve modern silah sevkiyatları Türkiye’nin Afrin’deki harekatını provoke etti” dedi.



Venediktov, ayrıca, "ABD’nin Şam’ın onayı olmadan Suriye-Ürdün sınırındaki El Tanf’ta yaklaşık 55 kilometrelik alanı işgal etmesi de hayret verici” diye konuştu.



Rus güvenlik uzmanı, Washington'ın terörle mücadeleye dair açıklamalarını "muamma" olarak nitelendirdi. El Tanf'ta teröristlerin serbestçe hareket edebildiğinin altını çizdi. Hal böyleyken El Tanf'ın BM insani yardım konvoyları için kapalı olduğunu vurguladı.



ulusal.com.tr