Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentyev Astana toplantısı sonrası konuştu. Amerika'nın Astana toplantısına katılmayarak "Suriye krizine çözüm aramaktan vazgeçtiğini" ifade eden Lavrentyev uzlaşmak istemeyen grupların yok edilmesi gerektiğini belirtti.

Suriye konulu 9. Astana toplantısı Kazakistan'ın başkentinde düzenlendi. Toplantı garantör ülkeler arasındaki ikili teknik görüşmelerle başladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentyev, görüşmelerin ilk gününün ardından basın toplantısı yaptı.Lavrentyev, Amerika'nın Astana toplantısına katılmayarak, "Suriye krizine çözüm aramaktan vazgeçmesinden" üzüntü duyduklarını söyledi.Rus diplomat, tahliye anlaşmalarına uymak ve uzlaşmak istemeyen gruplar olduğunu belirterek tek çözümün bu grupların "yok edilmesi" olduğunu söyledi.Astana sürecinin terör örgütü IŞİD ile mücadeleye de katkı sunduğunu belirten Lavrentyev, IŞİD'in Suriye-Irak sınırındaki halen mevcut olduğunu, mücadelenin süreceğini ifade etti.Suriye hükümeti ve muhaliflerin temsilcilerinin de katılacağı ana toplantı bugün yapılacak.