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Rusya'dan elektrik yardımı

Elektrik sorunu yaşayan Azerbaycan’a Rusya yardım gönderdi. Rus elektrik şirketi İnter Rao, Azerbaycan’a elektrik sevkiyatına başladıklarını açıkladı.

Rusya'dan elektrik yardımı

Elektrik sorunu yaşayan Azerbaycan’ın imdadına Rusya yetişti.

2 Temmuz'da Azerbaycan'ın Mingeçevir şehrinde bulunan ve ülkenin en büyük elektrik şantiyesi olan blokta meydana gelen patlama ve yangın sonucu elektirk sıkıntısı yaşandı. 

Bunun üzerine Rusya, iki ülke arasındaki acil durumlarda karşılıklı yardım anlaşması kapsamında Azerbaycan için harekete geçti. 

Rus elektrik şirketi Inter RAO, 2 Temmuz günü itibariyle Azerbaycan’a elektrik sevkiyatına başladığını açıkladı. 

İnter Rao, Azerbaycan'a günlük 200 Megavatlık enerji aktarımı yapıyor. 

Etiketler; #Azerbaycan #rusya
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