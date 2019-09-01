Türkiye ve ABD'nin vardığı Suriye sınırında güvenli bölge kurulmasını öngören mutabakatı değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin kuzeydoğusunun farklı bir bölge olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'nin buradaki güvenlik çıkarlarını meşru bulduğunu anımsattı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus devlet kanalı Rossiya-1'de yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programının konuğu olan Lavrov'a "Suriye'de ortak Amerikan-Türk güvenli bölgesi kurulacağına dair haberler Moskova'yı rahatsız etmiyor mu?" sorusu yöneltildi.



Sputnik'te yer alan habere göre Lavrov, "Burası, Suriye'nin farklı bir bölümü, kuzeydoğu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın orada güvenlik çıkarlarını temin etmek istediğini söyledi. Devlet Başkanı Putin, bu çıkarları kesinlikle meşru bulduğumuzu ve ilk olarak Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini öngören bu mutabakatın başarıyla ulaşmasını desteklediğimizi doğruladı" yanıtını verdi.





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