Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Irak'taki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Lavrov, "Rusya'nın Bağdat ve Erbil'le iyi ilişkilere sahip olduğunu" belirtti. Irak'ta çatışmaya karşı olduklarını kaydetti

Irak merkezi hükümetinin Peşmergeye yönelik operasyonlarına ilişkin Rusya'dan da açıklama geldi.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, petrol gelirlerinin dağılımı ve Kerkük'ün statüsü olmak üzere bölgede çözüm bekleyen iki temel sorun olduğunu hatırlattı.



Lavrov, "Rusya'nın Bağdat ve Erbil'le iyi ilişkilere sahip olduğunu" belirtti.



Irak ve Bölgesel Yönetim arasında çatışma yaşanmasına karşı olduklarını vurgulayan Lavrov, "Bunun Kürtler de dahil olmak üzere Irak halkının çıkarlarına aykırı olduğunu düşünüyoruz" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı, "Kürt sorununun Türkiye, İran ve Suriye'yi de endişelendirdiği dikkate alınmalı" ifadelerini kullandı.



Lavrov, "Tarafları bölgedeki durumu düşünerek ve Kürt sorununun sadece Irak'ı değil, Türkiye, İran ve Suriye'yi de endişelendirdiğini göz önünde bulundurarak anlaşmaya varmaları için teşvik etmeyi sürdürüyoruz" dedi.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da "Moskova, Bağdat ile iyi ilişkileri destekliyor. Irak ile önemli bir ticaret hacmine sahibiz. Bunun yanı sıra Iraklı Kürtlerle de tarihsel olarak sıcak ve dostane ilişkilerimiz var. Rusya, hem Irak'la hem de IKBY ile olan ilişkilerini önemsiyor" dedi.



Peskov, Bağdat ve Kürtler arasındaki tüm sorunların barışçıl yollardan çözülmesinden yana olduğunu kaydetti.



ulusal.com.tr