İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, İran'ın gizli bir nükleer silah üzerinde çalıştığı iddiaları Rusya'da da geniş yankı buldu. Rus Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, İran'ın, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından en fazla denetlenen ülke olduğuna dikkat çekti.

Rus Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığı iddialarına yanıt verdi.



Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'ın nükleer programı ile ilgili dosyayı 2015 yılında kapattığını hatırlatan Zaharova, "İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından en fazla denetlenen ülke olduğunun altını çizmek isterim." dedi.



Zaharova, nükleer anlaşmayla ilgili sorunların P5+1 ülkeleri ve İran arasında istişare edilerek çözülmesi gerektiğini belirtti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'la imzalanan nükleer anlaşmanın mevcut haliyle korunmasından yana olduğunu açıklamıştı.



Öte yandan Putin ve Netanyahu'nun önümüzdeki hafta bir araya geleceği öne sürüldü. Çarşamba günü yapılacağı değerlendirilen buluşma ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.





ulusal.com.tr