Rusya, Suriye'ye teslim ettiği S-300'leri kendi ulusal füze savunma ağına bağlıyor. Sistemi kurma çalışmaları kısa zamanda tamamlanacak. Bu arada teslimata itiraz eden Tel Aviv ve Washington'dan da açıklamalar var.

Rusya, Suriye'ye S-300'lerin teslimatını tamamladı. Moskova, S-300'leri kendi ulusal füze savunma ağına bağlayacak.



Suriye'deki hava savunma ağı için birleşik kontrol sistemi kurulacak. Sistemle ilgili çalışmalar için Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarih de verdi.



"Tüm hava savunma ağının birleşik kontrol sistemine gelince, bu sistemin teslimatına da başlamış bulunuyoruz, ekiplerin hazırlık ve eğitimini, ağa bağlanmayı da kapsayan tüm çalışmaları 20 Ekim’e kadar eksiksiz olarak tamamlayacağız"



Şoygu, Suriye Ordusu'nun 3 ay içerisinde S-300'leri kullanmak üzere eğitileceğini de duyurdu.



S-300'lerin Esad yönetimine verilmesiyle ilgili Amerika ve İsrail'den tepkiler gelmişti. İki ülkenin hava savunma sistemleriyle ilgili memnuniyetsizliği sürüyor.



Tel Aviv, S-300'lere rağmen Suriye'de operasyonların süreceğini söyledi. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, İsrail'in İran, Lübnan veya Suriye'yi yok etmeye çalışmadığını da ileri sürdü.



İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Tzachi Hanegbi ise yaptığı açıklamada, S-300'lerin İsrail'in bölgedeki faaliyetlerini etkilemeyeceğini söyledi.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşi İsrail'in bu tavrına "İsrailli meslektaşlarımızın bölgedeki eylemleri konusunda aklıselim davranmasını umuyoruz" ifadeleriyle yanıt verdi.



Washington'dan açıklama yapan isim ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo oldu.



Pompeo kararın Ordadoğu'yu büyük risk altında bıraktığını öne sürdü.



Bu arada, Rusya Suriye'ye sadece S-300 vermiyor. Rusya Savunma Bakanı Şoygu dün yaptığı açıklamada, 49 farklı askeri teknik cihazın da teslim edilkdiğini bildirmişti.



ulusal.com.tr

