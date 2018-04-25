Amerika, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye düzenlendiği emperyalist saldırının ardından, Rusya'dan kritik bir hamle geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'ye yeni hava savunma sistemleri vereceğini açıkladı.

Rusya Suriye'ye yeni hava savunma sistemleri verecek.Amerika, İngiltere ve Fransa'dan oluşan üçlü çetenin Suriye'ye düzenlediği emperyalist saldırı dünyanın gündemine oturmuş, Suriye saldırıyı başarıyla püskürtmüştü.Üçlü çetenin saldırısının ardından, Rusya çok konuşulacak bir karar verdi. Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Suriye'ye yeni hava savunma sistemlerinin verileceğini duyurdu.Suriye'ye S-300 hava savunma sistemlerinin sevk edileceği yönünde haberler daha önce de gündeme gelmişti. Suriye, Rusya'dan S-300'leri talep etmiş ancak Amerika ve İsrail ambargosu nedeniyle Suriye, hava savunma sistemini Rusya'dan alamamıştı. Ancak Suriye'ye yapılan emperyalist saldırının ardından Rusya, kritik bir karar vermiş oldu.