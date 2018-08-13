Amerika'nın yaptırımlarına karşı Rusya kritik bir hamle yaptı. Rusya Maliye Bakanlığı, uluslararası ticarette dolar yerine de avro ve Çin yuanı gibi para birimlerinin kullanımını arttırma kararı aldı.

Amerika'nın ekonomik ambargo silahı dolara karşı Rusya yeni bir önlem aldı.



Rusya artık uluslararası ticarette dolar kullanımını kısacak. Dolar yerine avro ve Çin yuanı gibi para birimlerinin kullanımını arttıracak.



Kararı, Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, duyurdu. Siluanov, "Dolar yerine de avro ve Çin yuanı gibi para birimlerinin kullanımını artıracağız." dedi.



Bir sonraki hedef olarak petro ve doğal ticaretinde milli paraya kullanımına geçmek. Rus Maliye Bakanı bu konu ile ilgili, "Petrol ticaretinde ise yerel paralara geçme ihtimalini değerlendiriyoruz. ABD’nin yaptırımları Amerikalılara geri tepecek.” ifadelerini kullandı.



Rusya, Amerikan varlıklarına yatırımlarını azaltmaya da devam edecek. Rusya'daki Amerikan şirketlerine bir yaptırım uygulması ise şimdilik gündemde değil.



ulusal.com.tr